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بركان إندونيسيا المخيف ينشط بقوة.. ويحصد المزيد من القتلى

بركان إندونيسيا المخيف ينشط بقوة.. ويحصد المزيد من القتلى
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تواصل – وكالات:

ارتفعت حصيلة ثوران بركان “سيميرو” المرعب في إندونيسيا، اليوم، من 22 إلى 34 قتيلًا.

وأعلن المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث عبد المهاري، أن الحصيلة الأخيرة، لضحايا البركان، هي مقتل 34 شخصًا وفقدان 17 آخرين.

كان بركان “سيميرو” الذي يقع عند أعلى قمة في جزيرة جاوة، انفجر السبت، بشكل مرعب حيث دمر أكثر من 10 قرى، وغطّاها بطبقة سميكة من الرماد، حسب ” فرانس برس”.

وفي وقت سابق، أعلنت الوكالة أن 35 شخصًا، على الأقل نُقلوا إلى المستشفى، بينما أصيب41 بحروق.

يذكر أن البركان الضخم، هو واحد من بين ما يقرب من 130 بركانًا نشطًا في مجموعة الجزر الإندونيسية.

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