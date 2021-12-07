«الموارد البشرية» توضح ملابسات فيديو متداول لسيدة تدعي إيقاع مخالفات بسبب عدم الالتزام بمنصة «مدد»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تحققت من المقطع المتداول لسيدة تشير إلى إيقاع مخالفات بسبب عدم الالتزام بمنصة “مدد”.

وأوضحت أن المخالفة قد جاءت بناء على بلاغ من أحد العاملين السعوديين؛ بسبب تأخر المنشأة في دفع أجوره لأكثر من شهر، وبعد بحث الحالة اتضح أن المنشأة لم تلتزم برفع ملف حماية الأجور منذ 9 أشهر.

وقال المتحدث باسم الوزارة سعد آل حماد، إنه ووفق أحكام النظام التي تقضي بالتزام صاحب العمل بدفع الأجور بشكل منتظم، فقد تم إيقاع مخالفة بمبلغ 10 آلاف ريال، علمًا أن المنشأة قدمت اعتراضًا إلكترونيًا في 5 ديسمبر 2021 ويجري البت فيه حسب النظام، ولا صحة لما ذكرته عن وجود غرامات غير ذلك.

وشدد المتحدث على أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تؤكد أهمية الالتزام بأنظمة العمل، وعدم تأخير أجور العاملين، ورفع ملف حماية الأجور في موعده المحدد، وذلك تفاديًا لإيقاع العقوبات المقررة نظامًا على المنشأة في حال عدم الالتزام.