الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الموارد البشرية» توضح ملابسات فيديو متداول لسيدة تدعي إيقاع مخالفات بسبب عدم الالتزام بمنصة «مدد»

«الموارد البشرية» توضح ملابسات فيديو متداول لسيدة تدعي إيقاع مخالفات بسبب عدم الالتزام بمنصة «مدد»
الموارد البشرية
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تحققت من المقطع المتداول لسيدة تشير إلى إيقاع مخالفات بسبب عدم الالتزام بمنصة “مدد”.

وأوضحت أن المخالفة قد جاءت بناء على بلاغ من أحد العاملين السعوديين؛ بسبب تأخر المنشأة في دفع أجوره لأكثر من شهر، وبعد بحث الحالة اتضح أن المنشأة لم تلتزم برفع ملف حماية الأجور منذ 9 أشهر.

وقال المتحدث باسم الوزارة سعد آل حماد، إنه ووفق أحكام النظام التي تقضي بالتزام صاحب العمل بدفع الأجور بشكل منتظم، فقد تم إيقاع مخالفة بمبلغ 10 آلاف ريال، علمًا أن المنشأة قدمت اعتراضًا إلكترونيًا في 5 ديسمبر 2021 ويجري البت فيه حسب النظام، ولا صحة لما ذكرته عن وجود غرامات غير ذلك.

وشدد المتحدث على أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تؤكد أهمية الالتزام بأنظمة العمل، وعدم تأخير أجور العاملين، ورفع ملف حماية الأجور في موعده المحدد، وذلك تفاديًا لإيقاع العقوبات المقررة نظامًا على المنشأة في حال عدم الالتزام.

مواد ذات صلة

يوفر أكثر من 340 ألف وظيفة.. بدء تطبيق برنامج نطاقات المطور على منشآت القطاع الخاص

يوفر أكثر من 340 ألف وظيفة.. بدء تطبيق برنامج نطاقات المطور على منشآت القطاع الخاص

«الموارد البشرية» تودع معاشات الضمان لشهر جمادى الأول

«الموارد البشرية» تودع معاشات الضمان لشهر جمادى الأول

«الموارد البشرية»: الجرعة التنشيطية شرطاً لدخول المنشآت بدءاً من هذا الموعد

«الموارد البشرية»: الجرعة التنشيطية شرطاً لدخول المنشآت بدءاً من هذا الموعد

بعد قرار النيابة.. «الموارد البشرية» تغلق مكتب استقدام عمالة في حفر الباطن

بعد قرار النيابة.. «الموارد البشرية» تغلق مكتب استقدام عمالة في حفر الباطن

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>