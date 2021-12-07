اليوم.. عاصفة يحتمل تحولها إلى إعصار تضرب هذه الدول الأوروبية

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يتوقع خبراء الأرصاد أن تجتاح العاصفة الأطلسية “Barra”، اليوم، عدد من دول قارة أوروبا.

ومن المتوقع أن تضرب العاصفة بريطانيا وأيرلندشا، بقوة، مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة وتساقط كثيف للثلوج.

العاصفة الأطلسية التي أطلق عليها اسم “Barra”، ستكون قوية قد تصل إلى حد الإعصار، يصاحبها هبوب رياح عاتية، وتتسبب في توقف الحياة العامة، حسب”العربية”.

من المتوقع أن يضرب الإعصار القادم من المحيط الأطلسي، الناجم عن منخفض جوي شديد، وسط وشمالي، المملكة المتحدة، وعدة دول ومناطق في القارة العجوز، وسيرافق العاصفة تدفق للهواء القطبي شديد البرودة، وزخات مطر وعواصف رعدية.