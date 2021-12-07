نائب لبناني: حزب الله يحول لبنان لدولة تصدر المخدرات وتعرض السعوديين للخطر

تواصل – فريق التحرير:

قال النائب في حزب القوات اللبناني بيار بو عاصي، أن «حزب الله» يعتمد المحور الإيراني في المنطقة من خلال هجومه على المملكة، مشيرًا إلى أن هذا التهجم قد يكون مفيدًا لإيران، ولكنه كارثي للبنان، فالعلاقات اللبنانية السعودية هي علاقات تاريخية إنسانية، وهناك شبكة علاقات سعودية لبنانية، واليوم يأتي «حزب الله» لتعريض هذه العلاقات ومصالح اللبنانيين للخطر لمصلحة لا علاقة للبنان بها، والمصلحة هي إيرانية بحتة.

وأضاف بحسب صحيفة “اليوم”، أن هناك ضعف في التعاطي الحكومي مع المملكة ، وذلك عائد إلى سيطرة «حزب الله» على الدولة اللبنانية، فمن غير المقبول تكرار التهجم على السعودية لا من خلال الحكومة اللبنانية، أو من خلال المخدرات التي يتم تصديرها إلى المملكة بالأطنان، والتي تعرض سلامة الشعب السعودي للخطر، كما سلامة اللبنانيين المقيمين في المملكة للخطر.

وأشار إلى أنه لا يجوز أن يتحول لبنان إلى دولة مصدرة للمخدرات، كل هذه الأمور تظهر أن الحكومة الحالية التي هي تحت سيطرة «حزب الله» بشكل أساسي عاجزة عن القيام بالخطوات اللازمة لطمأنة المملكة وإعادة العلاقة اللبنانية السعودية إلى سابق عهدها، لمصلحة لبنان أولا.

وأضاف أن «حزب الله» قد نجح مرحليًا في ضرب علاقة لبنان بالمملكة، إلا أنه لا بد من عودة العلاقات بين المملكة ولبنان لأنها مبنية على الثقة المتبادلة، ولن تكون هذه الأزمة مستدامة وستعود إلى ما كانت عليه بإرادة الغالبية اللبنانية الساحقة التي تريد أفضل علاقات مع المملكة والتي تعتبر نفسها ضحية سياسات «حزب الله» على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ليست فقط العلاقات السعودية اللبنانية هي ضحية سياسات «حزب الله» إنما أيضًا مصالح اللبنانيين جميعًا في الداخل اللبناني وخارجه ضحية أيضا.