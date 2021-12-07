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ارتفاع طفيف في أسعار الإيجارات السكنية والتجارية بالمملكة.. فما السبب؟

ارتفاع طفيف في أسعار الإيجارات السكنية والتجارية بالمملكة.. فما السبب؟
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تواصل – فريق التحرير:

تشهد أسعار الإيجارات السكنية والتجارية، ارتفاعًا طفيفًا في عدد من مدن ومناطق المملكة وخصوصا الرئيسة منها.

وأوضح العاملون بالقطاع العقاري أن الارتفاع الطفيف الملاحظ على أسعار الإيجارات السكنية والتجارية، يرجع إلى التحسن الكبير في معدلات الطلب، والتوسع في الحراك الاقتصادي والاجتماعي الضخم، الذي تعيشه المملكة، بدعم من رؤيتها الطموحة، والابتعاد الملحوظ عن تأثيرات فيروس كورونا، ومواجهتها، للجائحة بشكل علمي ومدروس.

وتوقع خبراء في مجال العقارات، أن يتوسع الحراك الاقتصادي الذي تعيشه المملكة، في ظل الخطط الطموحة والمشروعات الضخمة، التي بدأ تنفيذ بعضها فعلياً، ويظهر ذلك بوضوح في مدينة الرياض التي باتت تستقطب الكثير من الشركات العالمية متعددة الجنسيات، حسب صحيفة “الرياض”.

وأكدوا أن ارتفاع قيمة الإيجارات السكنية أو التجارية، ما زال في نطاق مواقع وأماكن محددة، وخصوصًا مدينة الرياض، التي من المنتظر أن تصبح ضمن قائمة أكبر عشر مدن على مستوى العالم

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    هههه

    الحمدلله