التحالف يعلن تدمير مخازن وورش صواريخ باليستية ومسيرات للحوثيين في صنعاء

تواصل – فريق التحرير:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، عن قصف دقيق لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وأوضح التحالف أنه قام بتدمير مواقع مرتبطة بالصواريخ الباليستية، والمسيّرات التابعة لمليشيات الحوثي داخل صنعاء.

وأضاف أن الأهداف شملت مخازن وورشًا لتجميع الصواريخ الباليستية، والمسيّرات”، مؤكدًا تدمير كهوف جبلية، ومخازن سرية للصواريخ الباليستية، على أطراف صنعاء، حسب”العربية”.

وأكد أن العملية، جاءت استجابة للتهديد والسلوك العدائي، لمحاولات استهداف المدنيين.

وكان التحالف قد طلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.