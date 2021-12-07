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شاهد.. معدة حديثة لإغلاق الحفر خلال دقائق بطرق المملكة

شاهد.. معدة حديثة لإغلاق الحفر خلال دقائق بطرق المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

كشف نائب مدير صيانة الطرق المهندس راكان النافع، مميزات معدة جديدة مخصصة لإغلاق الحفر الإسفلتية على الطرق، ومن أبرزها سرعة إنجازها المهمة.

وقال النافع بحسب قناة السعودية، إن المعدة لا تحتاج لإغلاق الطريق بالكامل من أجل إنجاز مهمتها، كما يمكنها إنجاز المهمة خلال مدة تتراوح من 3 إلى 4 دقائق، حيث تعالج الحفرة ثم تغلقها خلال تلك المدة.

وأوضح، أن المعدة الواحدة يمكنها إغلاق من 30 إلى 40 حفرة يوميًا، مشيرًا إلى أنه في السابق لم يكن العدد يتجاوز 10 حفر فقط في اليوم.

وأضاف أن المعدة يوجد بها خزان يحتوي على مواد إسفلتية محسنة ويتكون فيه البحص، وتقوم المعدة بتنظيف موفع الحفرة من المياه والأتربة، ثم بعدها تضاف المادة الإسفلتية مع البحص ثم تغلق الحفرة.

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