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هونولولو الأمريكية تسبح في الأمطار والسيول (فيديو)

هونولولو الأمريكية تسبح في الأمطار والسيول (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل، كميات الأمطار الغزيرة التي غطت شوارع مقاطعة هونولولو، في أقصى الجنوب الغربي، للولايات المتحدة الأمريكية.

ويظهر في الفيديو، توغل السائقون في الشوارع التي غمرتها المياه بشدة، في مقاطعة هونولولو، في ولاية هاواي الأمريكية، بعد نوبات من هطول الأمطار الغزيرة.

يقال أن اسم هونولولو أطلقه البحارة العرب، الذين جاؤوا إلى هذه الجزيرة في أحد فترات التاريخ، حيث أن الاسم يعني في اللغة العربية هنا لؤلؤ.

ويذكر أن هونولولو، هي أكثر مدينة نائية بحجمها في العالم، وهي تقع أقصى الغرب وأقصى الجنوب بين المدن الأمريكية، هي مركز مالي رئيسي لهاواي والمحيط الهادئ.

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