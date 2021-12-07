فرار سجناء باكستانيين عقب اشتباكات مع الشرطة في مدينة لاهور

تواصل – وكالات:

ذكرت تقارير إخبارية، أن 12 سجينًا تمكنوا من الهرب من أحد سجون الشرطة في مدينة لاهور الباكستانية، إثر اشتباكات وقعت مع أفراد شرطة السجن قبل نقلهم إلى محكمة في لاهور.

وأوضحت التقارير، أن الاشتباكات وقعت بين جماعتين من السجناء وأفراد شرطة السجن، حيث قام السجناء بإلقاء قطع الحجارة والأثاث، وبعضهم قفزوا من فوق المقاعد للهرب من السجن، وأُصيب أحد أفراد الشرطة في وجهه جراء إلقاء قطع الحجارة، حسب “أ ش أ”.

من ناحيتها أكدت الشرطة الباكستانية أنها ألقت القبض على اثنين من السجناء الفارين، وأنها تبذل جهودًا من أجل إلقاء القبض على باقي السجناء الفارين.

فيما بدأت الأجهزة المختصة في الوقت ذاته، في إجراء تحقيق داخلي، لاتخاذ إجراء تأديبي ضد ضباط شرطة السجن بتهمة الإهمال.