بإشراف رجل خامنئي .. حشد عسكري إيراني غير مسبوق على  الحدود الأفغانية

تواصل- فريق التحرير

في تطورات في المشهد الإيراني الأفغاني، أفادت مصادر إيرانية أنه تم إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة بالقرب من الحدود الأفغانية.

وبحسب ما نشرته صحيفة القبس الكويتية، فقد تم إرسال التعزيزات من محافظات إيرانية عدة، بينها طهران وفارس وبوشهر، إلى محافظة بلوشستان، التي تمثل أجزاء واسعة من الحدود مع أفغانستان.

وأضافت أن العميد حسن زاده، من قياديي الحرس الثوري، ومن المقربين للمرشد الإيراني علي خامنئي، يشرف شخصيا على الانتشار العسكري.

وحول سبب هذه التعزيزات ، فإنه بسبب فشل حرس الحدود الإيراني في صد الهجوم، الذي تعرضت له مواقع عسكرية في محافظة بلوشستان، على يد مقاتلي حركة طالبان أخيرا، دفع بالقيادة العسكرية الإيرانية إلى إرسال حشود عسكرية من الحرس الثوري.

وأفادت المصادر أن الحرس الثوري أرسل وحدة عسكرية متخصصة بالطائرات المسيرة، من محافظة بوشهر إلى منطقة النزاع بين طالبان وإيران.

وأوضحت أنه بسبب صعوبة التحرك عسكريا في المناطق الشرقية، لأنها مناطق شبه صحراوية وذات تضاريس وعرة، سيستخدم الحرس الثوري الطائرات المسيرة في المرحلة المقبلة.

كما تم الكشف عن إنشاء قاعدة عسكرية مشتركة جديدة بين الحرس الثوري وحرس الحدود في إقليم بلوشستان، لرصد تحركات طالبان.