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الصحة العالمية تكشف عدد الدول التي عُثر بها على «أوميكرون»

الصحة العالمية تكشف عدد الدول التي عُثر بها على «أوميكرون»
المتحور كورونا - أوميكرون
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تواصل- وكالات:

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن عدد الدول التي ظهر بها المتحور الجديد “أوميكرون”، مشيرة إلى أنه حتى الآن وصل إلى 38 دولة تقع في جميع الأقاليم الستة للمنظمة.

ودعا المدير العام للمنظمة تيدروس أدهنوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء الماضي، جميع الدول الأعضاء في المنظمة إلى اتخاذ إجراءات عقلانية ومتكافئة مع الخطورة بالتوافق مع القواعد الطبية الصحية الدولية.

وشدد على أن الاستجابة العالمية يجب أن تكون هادئة ومنسقة ومتسقة.

وأعرب عن قلقه من أن عددا من الدول تفرض إجراءات متسارعة وشاملة لا تستند إلى أدلة أو لا تعتبر فعالة أصلا بل تؤدي فقط إلى زيادة عدم المساواة.

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