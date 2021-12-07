الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الخثلان»: سنة يغفل عنها الكثيرون في «الركوع والسجود»

«الخثلان»: سنة يغفل عنها الكثيرون في «الركوع والسجود»
الشيخ - سعد الخثلان - فتاوى
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن هناك بعض السنن يغفل عنها الكثيرون في الركوع والسجود.

وقال الشيخ الخثلان، عبر حسابه في “تويتر”: “من السنن التي تقال في الركوع والسجود ويغفل عنها كثير من الناس قول (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.. فبعد التسبيح في الركوع والسجود تختم بهذا الذكر).

وأضاف الشيخ الخثلان “جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبيﷺ يقول في ركوعه وسجوده (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي).

مواد ذات صلة

الغنيمة الباردة.. كيف نستغل فصل الشتاء في زيادة الطاعات؟ (فيديو)

الغنيمة الباردة.. كيف نستغل فصل الشتاء في زيادة الطاعات؟ (فيديو)

هل يجوز قراءة أذكار الصباح والمساء بصيغة الجمع عني وعن والدي وأهل بيتي؟

هل يجوز قراءة أذكار الصباح والمساء بصيغة الجمع عني وعن والدي وأهل بيتي؟

مشهد يثلج الصدور.. فتيان يصطفون لأداء الصلاة في أحد الملاعب

مشهد يثلج الصدور.. فتيان يصطفون لأداء الصلاة في أحد الملاعب

هل يشرع للمصلي المشي في الصلاة لسد الفُرج التي أمامه؟

هل يشرع للمصلي المشي في الصلاة لسد الفُرج التي أمامه؟

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة