«الخثلان»: سنة يغفل عنها الكثيرون في «الركوع والسجود»

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أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن هناك بعض السنن يغفل عنها الكثيرون في الركوع والسجود.

وقال الشيخ الخثلان، عبر حسابه في “تويتر”: “من السنن التي تقال في الركوع والسجود ويغفل عنها كثير من الناس قول (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.. فبعد التسبيح في الركوع والسجود تختم بهذا الذكر).

وأضاف الشيخ الخثلان “جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبيﷺ يقول في ركوعه وسجوده (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي).