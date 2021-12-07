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الموارد البشرية تحدد 4 فئات من الشباب يستحقون «معاش الضمان»

الموارد البشرية تحدد 4 فئات من الشباب يستحقون «معاش الضمان»
الموارد البشرية
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تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شروط حصول الشباب الذين لم يتجاوز عمرهم 35 سنة دون زواج على معاش الضمان الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة، على عدم صرف معاش الضمان الاجتماعي إلى المستفيد في حال وجوده في أحد دور الإيواء أو المراكز العلاجية بالمملكة، والتي من خلالها لا يستطيع أن يعول أسرة.

وأضافت أن الفئات الشبابية المستحقة للضمان هي:

– الشباب الذكور الذين يبلغون من العمر 18 عامًا ومازالوا في مراحل التعليم.

– الذكور الذين يبلغون من العمر 26 عامًا ولم يحصلوا على وظيفة عمل حتى الآن.

– الإناث اللاتي لم يتم عقد زواجهن حتى الآن.

– الإناث اللاتي لم تلتحقن بوظيفة عمل.

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