10 معلومات عن «معجزة هندسية» تشهدها عمان أثناء زيارة سمو ولي العهد

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وصل مساء أمس الإثنين ولي العهد،صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى سلطنة عمان، في زيارة رسمية.

ومن المقرر أن تشهد زيارة سمو ولي العهد إلى مسقط تدشين الطريق البري المباشر بين المملكة وسلطنة عمان والذي يُطلث عليه “المعجزة الهندسية”.

ونرصد لكم في هذه السطور معلومات عن هذا الطريق:

1- طريق بري جديد يربط بين البلدين.

2- يخترق صحراء الربع الخالي متحديا وعورة واحدة من أصعب التضاريس في العالم.

3- إلى جانب مروره بالربع الخالي فإنه يمر عبر محافظة الأحساء الشرقية بالمملكة.

4- طول الطريق في عمان يبلغ نحو 160 كيلومترا، بينما يقع نحو 500 كيلومتر منه المملكة.

5- يبلغ طوله الإجمالي 680 كيلومترا تقريبا، مختصرا مسافة 800 كيلومتر بين البلدين.

6- الطريق يمر بالقرب من حقل الشيبة النفطي، ويبدأ دخول الربع الخالي بالطريق الجديد من منطقة حرض، مرورا بالبطحاء، ثم يتجه نحو المنفذ الحدودي العماني الجديد.

7- يتوقع أن يقلص زمن الرحلة بين البلدين من 18 ساعة إلى نحو 6 ساعات فقط تقريبا.

8- الطريق شهد عملا ضخما وإعجازيا بإزالة نحو 130 مليون متر مكعب من الكثبان الرملية من صحراء الربع الخالي، وهو ما يعادل 26 هرما من الحجم الكبير، وذلك لتمهيد الطريق نحو إنجاز التحدي الهندسي الضخم.

9- بلغت تكلفة العمل نحو 250 مليون دولار.

10- سيسهم أيضا في فتح المجال أمام حركة البضائع من المملكة مرورا بالطرق البرية في السلطنة، ووصولا إلى موانئها التي ستسهل تصدير البضائع السعودية والعمانية إلى العالم.