شاهد.. فيضانات عارمة تجرف المنازل والسيارات في إندونيسيا

نشر قبل 9 دقائق - 1:53 ص, 3 جمادى الأول 1443 هـ, 7 ديسمبر 2021 مشاهد.. فيضانات عارمة تجرف المنازل والسيارات في إندونيسيا1:53 ص, 3 جمادى الأول 1443 هـ, 7 ديسمبر 2021 م0تواصل – فريق التحرير:أظهر مقطع فيديو متداول جريان للسيول والفيضانات العارمة في إندونيسيا بعد هطول أمطار غزيرة على البلاد.ووثق القطع غرق العديد من الأحياء، وجرفت الفيضانات المنازل والمركبات، وظهرت العديد من المنازل تسبح فوق المياه. http://twasul.info/wp-content/uploads/2021/12/Houses-washed-away-as-flash-floods-hit-Soppeng-Regency-Indonesia-Dec.-6th.mp4