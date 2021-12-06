شاهد.. فيضانات عارمة تجرف المنازل والسيارات في إندونيسيا

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أظهر مقطع فيديو متداول جريان للسيول والفيضانات العارمة في إندونيسيا بعد هطول أمطار غزيرة على البلاد.

ووثق القطع غرق العديد من الأحياء، وجرفت الفيضانات المنازل والمركبات، وظهرت العديد من المنازل تسبح فوق المياه.