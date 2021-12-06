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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«ليس بها حروب أو صراعات».. أمريكا تحذر مواطنيها من السفر لدولة عربية

«ليس بها حروب أو صراعات».. أمريكا تحذر مواطنيها من السفر لدولة عربية
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تواصل- وكالات:

أوصت أمريكا مواطنيها بعدم السفر إلى عدة دول بينها دولة عريية؛ بسبب مخاوف متعلقة بـ فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوصت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكيين بعدم السفر إلى الأردن وفرنسا والبرتغال وتنزانيا ووجهات أخرى، على خلفية المخاوف المتعلقة بـ فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنها “تدرج حاليا ما يزيد على 80 وجهة في تصنيف المستوى الرابع ”مرتفع جدا”.

وأكدت أنها “أضافت اليوم دول جديدة إلى أعلى مستوى أندورا وقبرص وليشتنشتاين”.

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