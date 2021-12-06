الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«السبيعي» يوضح طريقة معرفة الخصومات وإلغاء الاشتراكات في “Apple ID”

«السبيعي» يوضح طريقة معرفة الخصومات وإلغاء الاشتراكات في “Apple ID”
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني عبدالله السبيعي خطوات إلغاء الخصومات والاشتراكات الشهرية الموجودة على حساب المستفيد في Apple ID

وقال السبيعي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إنه يمكن معرفة الخصومات والاشتراكات الشهرية الموجودة على حسابك (Apple ID ) وإلغائها كالتالي:

1- الإعدادات

2- ثم الدخول على آي كلود

3- الاشتراكات

4- ثم نبدأ نلغي الخصومات في الحساب الذي تريد

 

 

 

مواد ذات صلة

بالفيديو.. «السبيعي» يكشف عن مميزات تحديث تطبيق واتساب الجديد

بالفيديو.. «السبيعي» يكشف عن مميزات تحديث تطبيق واتساب الجديد

«السبيعي»: 4 خطوات لتغيير خلفية متصفح سفاري بنظام iOS15

«السبيعي»: 4 خطوات لتغيير خلفية متصفح سفاري بنظام iOS15

تنبيه مهم من «التأمينات الاجتماعية» بشأن موعد دفع الاشتراكات

تنبيه مهم من «التأمينات الاجتماعية» بشأن موعد دفع الاشتراكات

خبير تقني يحذر من خدعة جديدة للاحتيال عبر الهواتف برسالة مزورة لـ«DHL» (فيديو)

خبير تقني يحذر من خدعة جديدة للاحتيال عبر الهواتف برسالة مزورة لـ«DHL» (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة