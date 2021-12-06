«السبيعي» يوضح طريقة معرفة الخصومات وإلغاء الاشتراكات في “Apple ID”

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أوضح الخبير التقني عبدالله السبيعي خطوات إلغاء الخصومات والاشتراكات الشهرية الموجودة على حساب المستفيد في Apple ID
وقال السبيعي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إنه يمكن معرفة الخصومات والاشتراكات الشهرية الموجودة على حسابك (Apple ID ) وإلغائها كالتالي:
1- الإعدادات
2- ثم الدخول على آي كلود
3- الاشتراكات
4- ثم نبدأ نلغي الخصومات في الحساب الذي تريد
🔘 كيف تعرف الخصومات والاشتراكات الشهرية الموجودة على حسابك (Apple ID ) 🔻pic.twitter.com/FIt9LQCczp
— عبدالله السبيعي (@Abdullah_iApp)December 6, 2021