لماذا طالب مسلمو الروهينغا «فيسبوك» بدفع 200 مليون دولار تعويضًا؟

تواصل- فريق التحرير:

في أول تحرك قانوني من أقلية الروهينغا المسلمة في ميانيمار، ضد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بسبب ترويجه للتحريض ضدهم، رفع ممثلون عن الروهينغا في المملكة المتحدة والولايات المتحدة دعوى جماعية ضد المنصة “فيسبوك”، متهمين إياها بـ”التحريض على الكراهية”.

وأفادت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن “الضحايا يتهمون في دعوى قضائية رفعت في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة منصة “فيسبوك” بالفشل في منع التحريض على العنف”.

وأضافت أن الدعوى التي تم تقديمها في سان فرانسيسكو شمال كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية تطالب بتغريم “فيسبوك” بـ150 مليون جنيه استرليني (ما يقرب من 200 مليون دولار).

وتابعت أن “الدعوى تشير إلى أن “فيسبوك” ساهمت في اضطهاد الروهينغا في ميانمار، حيث لم يتم حذف الرسائل التي تحرض على الكراهية ضد أفراد الأقلية المسلمة، بل على العكس، تم عرضها على المستخدمين بترتيب الأولوية بسبب رواجها”.

ولفتت إلى أن الدعوى تزعم أن “الطريقة التي تعمل بها خوارزميات فيسبوك أدت إلى زيادة المواقف السلبية تجاه الروهينغا في ميانمار”.