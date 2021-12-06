طفل عماني حديث المغردين بسبب ما فعله أمام موكب سمو ولي العهد (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

أصبح طفل عماني حديث المغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما فعله أثناء مرور موكب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، في أحد شوارع السلطنة خلال زيارة رسمية بعد وصوله للسلطنة مساء اليوم الإثنين.

وأظهر الفيديو قيام الطفل بالوقوف على جانب أحد الشوارع وعند قدوم موكب ولي العهد، قام الطفل بتأدية التحية العسكرية طوال مرور الموكب، ما أثار إعجاب المغردين.

وعلق أحد المغردين العمانيين بالقول :” هذا الرجل في قلوبنا وواجب علينا نحن العمانيين أن نستقبله أجمل الاستقبال حلّ ضيفاً عظيماً علينا”.

وكان مواطن آخر وثّق ، لحظة وصول موكب سمو ولي العهد، إلى سلطنة عمان، في زيارة رسمية.

وأثناء مرور موكب سمو ولي العهد، أخذ موثق الفيديو يردد ترحيبًا بولي العهد ويقول :” يا حيّا أبو سلمان.. ويا حيّا أهل المملكة”.

ووصل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية.

وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله المطار السلطاني الخاص، جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان.

كما كان في استقبال ولي العهد، نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع السيد شهاب بن طارق آل سعيد، ووزير ديوان البلاط السلطاني السيد خالد بن هلال البوسعيدي، ووزير المكتب السلطاني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، ووزير الداخلية رئيس بعثة الشرف السيد حمود بن فيصل البوسعيدي، ووزير الخارجية السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وسفير سلطنة عمان لدى المملكة السيد فيصل بن تركي آل سعيد.