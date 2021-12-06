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شاهد.. مواطن عماني يوثق موكب سمو ولي العهد أثناء زيارته للسلطنة: «يا حيّ أبو سلمان»

شاهد.. مواطن عماني يوثق موكب سمو ولي العهد أثناء زيارته للسلطنة: «يا حيّ أبو سلمان»
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تواصل- فريق التحرير:

وثّق مواطن عماني، لحظة وصول موكب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، إلى سلطنة عمان، في زيارة رسمية.

وأثناء مرور موكب سمو ولي العهد، أخذ موثق الفيديو يردد ترحيبًا بولي العهد ويقول :” يا حيّا أبو سلمان.. ويا حيّا أهل المملكة”.

ووصل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية.

وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله المطار السلطاني الخاص، جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان.

كما كان في استقبال ولي العهد، نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع السيد شهاب بن طارق آل سعيد، ووزير ديوان البلاط السلطاني السيد خالد بن هلال البوسعيدي، ووزير المكتب السلطاني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، ووزير الداخلية رئيس بعثة الشرف السيد حمود بن فيصل البوسعيدي، ووزير الخارجية السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وسفير سلطنة عمان لدى المملكة السيد فيصل بن تركي آل سعيد.

ويضم الوفد الرسمي لولي العهد، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

كما يضم الوفد المرافق لسمو ولي العهد، نائب رئيس المراسم الملكية راكان بن محمد الطبيشي، ورئيس الشؤون الخاصة لولي العهد طراد سبأ باهبري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عبدالله بن سعود العنزي.

 

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