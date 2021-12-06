أسعار النفط تقفز بشكل مفاجئ قبل أيام من تنفيذ اتفاق «أوبك بلس»

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سجلت أسعار النفط مساء اليوم ارتفاعا بنسبة 5%، وتجاوز سعر خام برنت 73 دولارا للبرميل والخام الأمريكي على مشارف الـ 70 دولار للبرميل.

وكان تحالف أوبك بلس قد أعلن خلال اجتماعه الخميس الماضي، الالتزام بزيادة إنتاج النفط في يناير، بقيمة 400 ألف برميل يوميا.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الصين قد تفرج عن كميات أكبر من النفط من احتياطياتها رغم أنها لم تفعل ذلك بعد، مضيفاً أن الانخفاض في أسعار البنزين بدأ يصل إلى الأمريكيين.

وأضاف بايدن: “ربما تفعل الصين المزيد أيضاً، لم تفعل ذلك بعد”، مشيراً إلى قرار الولايات المتحدة ودول أخرى من بينها الهند واليابان بالإفراج عن كميات من النفط من الاحتياطيات للمساعدة في خفض الأسعار.