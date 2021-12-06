بيان أمريكي عاجل بشأن هجمات الحوثيين الإرهابية لاستهداف المملكة

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، بيانًا عاجلًا مساء اليوم الإثنين، تؤكد على وقوف واشنطن إلى جانب المملكة، التي تحملت هجمات إرهابية من قبل مليشيا الحوثيين.

وأدانت الخارجية الأميركية هجمات مليشيا الحوثيين، مؤكدة دعم الولايات المتحدة لأمن المملكة.

كما لفتت إلى أن مليشيا الحوثيين هي العائق الذي يحول دون تقدم الحل الدبلوماسي في اليمن.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية انطلقت من مطار صنعاء.

كما تمكنت الدفاعات السعودية من تدمير صاروخاً باليستياً أطلق باتجاه خميس مشيط، وأخر باتجاه الرياض.

وقال التحالف: الحوثيون يستخدمون منشآت ذات طابع مدني لأعمالهم العدائية.