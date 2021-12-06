طبيبة تحذر من وصفات شعبية لعلاج “ثعلبة الرأس”

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حذرت د. نجلاء عبدالله الدوسري استشارية الأمراض الجلدية، من خطورة بعض الوصفات الشعبية لعلاج مشاكل الشعر ومنها مرض الثعلبة.

وقالت الدوسري، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن بعض الوصفات قد تضر بفروة الشعر كالتالي:

– لا تضع الثوم على فروة الرأس فهو بمثابة ويحرق الجلد

– لا تضع الليمون على فروة الرأس فهو أ يضا إسراف ويحرق الجلد

– لا تضع البطاطس على فروة الرأس

– لا تضع القهوة على فروة الرأس

وأضافت د. نجلاء عبدالله الدوسري، أن النتيجة غير واقعية لا ينمو الشعر أبدًا، والثعلبة لها علاج آمن عند الطبيب.