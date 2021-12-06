أول دولة عربية تعلن نيتها تصدير لقاح كورونا

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات “فاكسيرا- مصر”، أن الشركة تعمل لمدة 18 ساعة في اليوم، من أجل إنتاج لقاح كورونا، مشيرة إلى أن مصر ستصدر هذه اللقاح للدول العربية بعد الانتهاء من الاكتفاء الذاتي.

وقالت الدكتورة هبة والى رئيس مجلس إدارة الشركة في حوار تليفزيوني، إننا نخضع لشروط ورقابة صارمة من هيئة الرقابة على الدواء، مؤكدة أن لقاح كورونا أمن وفعال.

وأوضحت أن “فاكسيرا” مكان كبير، يعود تاريخه لما يقرب من 100 عام ، وقمنا بتصنيع العديد من الأمصال المضادة مثل أمصال العقرب والثعابين ، ونقوم بتصدير هذه الأمصال لبعض الدول أبرزها ليبيا والسودان.