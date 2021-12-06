واقعة مثيرة عن «أوميكرون» ..انتقال المتحور بين شخصين مطعمين دون اتصال مباشر

تواصل- وكالات

في تطورات جديدة عن انتقال متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون” بين الأشخاص، حتى المحصنين منهم، انتقل المتحور بين اثنين من المسافرين الذين طُعما بالكامل، دون أي اتصال مباشر أو حتى قريب بينهما.

وكان الشخصان المسافران قد دخلا فندقا للحجر الصحي في هونغ كونغ.

وأفاد باحثون في جامعة هونغ كونغ، أن مشاهد من كاميرات المراقبة أكدت أنه لم يغادر أي شخص غرفته ولم يكن هناك أي تواصل مباشر.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” عن دراسة نشرت بمجلة الأمراض المعدية الناشئة، أن السيناريو الأكثر احتمالا هو انتقال العدوى عبر الهواء عند فتح الأبواب في أوقات استلام الطعام أو إجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد.

وكانت سلالة أوميكرون، المكتشفة في الأسابيع القليلة الماضية، قد أثارت مخاوف واسعة لأنها تحتوي عددا “غير مسبوق” من الطفرات في بروتين سبايك، وشملت هذه المخاوف احتمال تجاوزها لحماية اللقاحات.