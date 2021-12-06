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شركة تطوير التعليم تعلن حاجتها لوظائف إدارية وصحية وتقنية لحملة الدبلوم فما فوق

شركة تطوير التعليم تعلن حاجتها لوظائف إدارية وصحية وتقنية لحملة الدبلوم فما فوق
شركة تطوير التعليم - وظائف
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، عن توفر وظائف إدارية وصحية وتقنية لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل في (الرياض)، وذلك من خلال التفاصيل الآتية.

المسميات الوظيفية:-

1- مدير مشروع الموارد البشرية.

2- مدير تطبيقات الأعمال.

3- أخصائي دعم فني تكنولوجيا المعلومات.

4- مدير السكن.

5- معلم تربية خاصة.

6- أخصائي مالي.

7- مدير المشروع.

8- مدير محفظة.

9- مدير البرنامج.

التخصصات المطلوبة:-

(علوم الكمبيوتر، هندسة الكمبيوتر، تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا المعلومات التجارية، الموارد البشرية، إدارة الأعمال، إدارة الفنادق، التمريض، تربية خاصة، المالية، المحاسبة، الاقتصاد، الإحصاء، التحليل المالي، الاستثمار) أو ما يعادلها

المؤهلات المطلوبة:-

– شهادة الدبلوم.

– شهادة البكالوريوس.

– شهادة الماجستير.

موعد التقديم:-

– متاح التقديم من اليوم الإثنين بتاريخ 1443/05/02هـ الموافق بالميلادي 2021/12/06م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:-

عبر موقع شركة تطوير التعليم القابضة:

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