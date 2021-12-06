شركة تطوير التعليم تعلن حاجتها لوظائف إدارية وصحية وتقنية لحملة الدبلوم فما فوق

تواصل- فريق التحرير:
أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، عن توفر وظائف إدارية وصحية وتقنية لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل في (الرياض)، وذلك من خلال التفاصيل الآتية.
المسميات الوظيفية:-
1- مدير مشروع الموارد البشرية.
2- مدير تطبيقات الأعمال.
3- أخصائي دعم فني تكنولوجيا المعلومات.
4- مدير السكن.
5- معلم تربية خاصة.
6- أخصائي مالي.
7- مدير المشروع.
8- مدير محفظة.
9- مدير البرنامج.
التخصصات المطلوبة:-
(علوم الكمبيوتر، هندسة الكمبيوتر، تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا المعلومات التجارية، الموارد البشرية، إدارة الأعمال، إدارة الفنادق، التمريض، تربية خاصة، المالية، المحاسبة، الاقتصاد، الإحصاء، التحليل المالي، الاستثمار) أو ما يعادلها
المؤهلات المطلوبة:-
– شهادة الدبلوم.
– شهادة البكالوريوس.
– شهادة الماجستير.
موعد التقديم:-
– متاح التقديم من اليوم الإثنين بتاريخ 1443/05/02هـ الموافق بالميلادي 2021/12/06م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:-
عبر موقع شركة تطوير التعليم القابضة: