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“الزعاق”: نشهد ثلاث حالات اقتران للقمر هذا الأسبوع.. والإسلام أبطل هذا الأمر

“الزعاق”: نشهد ثلاث حالات اقتران للقمر هذا الأسبوع.. والإسلام أبطل هذا الأمر
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أن أقرب مسافة بين جرمين سماويين تسمى عند العرب بالاقتران.

وأضاف إذا اقترن القمر بالشمس وُلد الشهر الهجري الجديد، وهذا يهتم به المؤقتون، وإذا اقترن القمر بالثريا يبدأ حساب مراحل البرد والحر عند العامة، يهتم بها الحسابة.

وقال الزعاق “إذا اقترن القمر بكوكب يبدأ حساب الأبراج يهتم بها المنجمون، وهي ربط الحواسب الكونية والسلوكيات البشرية بالشواهد السماوي، (فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين)، ومع مجيء الإسلام أبطل هذا الربط.

وتابع الزعاق “خلال هذا الأسبوع سيقترن هلال جمادى الأولى بألمع الكواكب السماوية وتشاهد بالعين المجردة، فيوم الثلاثاء سيقترن بكوكب الزهرة، ويوم الأربعاء سيقترن بكوكب زحل ويوم الخميس سيقترن بكوكب المشتري”.

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