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والدة «سفاح الإسماعيلية» تفاجئ المحكمة برسالة مؤثرة أثناء محاكمة ابنها..لن تتوقع ماذا قالت!

والدة «سفاح الإسماعيلية» تفاجئ المحكمة برسالة مؤثرة أثناء محاكمة ابنها..لن تتوقع ماذا قالت!
والدة «سفاح الإسماعيلية»
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تواصل- فريق التحرير:

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية بمصر، تأجيل النطق بالحكم على الشاب المعروف إعلاميًا بـ”سفاح الإسماعيلية” الذي قتل صديقه الخمسيني وقطع رأسه في الشارع، إلى جلسة يوم 9 ديسمبر.

 واستمعت هيئة المحكمة إلى دفاع المتهم وأقوال والدة المتهم وشقيقته داخل القاعة، واللتين انهارتا بالبكاء واستقبلتاه بالأحضان.

واستجابت هيئة المحكمة، لمطالب المحامي دفاع القاتل “عبد الرحمن الشهير بدبور”، سفاح الاسماعيلية المتهم في واقعة الساطور، بسماع شهادة والدته وشقيقته، خلال فاعليات الجلسة الثانية.

وفور دخول والدة “السفاح” قاعة المحكمة، انهارت من البكاء واحتضنت نجلها، داعية له بالرحمة وفك كربه، وردت على جميع أسئلة رئيس هيئة المحكمة.

 وفي نهاية شهادتها، سألها رئيس هيئة المحكمة، هل لديها أقوال أخرى، فوجهت له رسالة مؤثرة بقلب الأم، قائلة:” خافوا بس ربنا فيه، ده مصلي وأحسن أولادي”.

فيما طالب الدفاع أشرف ثابت الحاضر عن المتهم صاحب واقعة الساطور بالإسماعيلية ببراءة المتهم مؤكدا أن مخدر الشابو هو المتهم الرئيسي.

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