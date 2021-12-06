الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الطريق الدولي بـ«بارق» يحصد الأرواح.. ومطالبات بجسور للمشاة

الطريق الدولي بـ«بارق» يحصد الأرواح.. ومطالبات بجسور للمشاة
الطريق الدولي بـ«بارق» يحصد الأرواح
0

تواصل – فريق التحرير:

يطالب الأهالي في محافظة بارق بعمل جسور للمشاة على الطريق الدولي الذي يخترق بارق باتجاه محافظة جدة.

وأكد الأهالي وقوع العديد من حوادث الدهس بسبب سرعة المركبات، وعدم وجود أماكن لعبور المشاة، وكان آخرها دهس مقيم سوداني أمام صيدلية النهدي.

وتعرض مقيم بنجلاديشي للدهس أيضا قبل أسبوعين وتوفي لاحقا، مؤكدين أهمية عمل جسور للمشاة أو مطبات تهدئة أو إشارات ضوئية لكبح المتهورين .

مواد ذات صلة

مساء اليوم.. «فلكية جدة» ترصُد التقاء القمر بالكواكب في سماء المملكة

مساء اليوم.. «فلكية جدة» ترصُد التقاء القمر بالكواكب في سماء المملكة

بالفيديو.. تصادم على طريق الأمير ماجد بجدة

بالفيديو.. تصادم على طريق الأمير ماجد بجدة

وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

آلاف يقبلون على العلاج بـ«الكي» في جدة.. وأطباء يحذرون من مضاعفات كارثية (فيديو)

آلاف يقبلون على العلاج بـ«الكي» في جدة.. وأطباء يحذرون من مضاعفات كارثية (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>