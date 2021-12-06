الطريق الدولي بـ«بارق» يحصد الأرواح.. ومطالبات بجسور للمشاة

تواصل – فريق التحرير:

يطالب الأهالي في محافظة بارق بعمل جسور للمشاة على الطريق الدولي الذي يخترق بارق باتجاه محافظة جدة.

وأكد الأهالي وقوع العديد من حوادث الدهس بسبب سرعة المركبات، وعدم وجود أماكن لعبور المشاة، وكان آخرها دهس مقيم سوداني أمام صيدلية النهدي.

وتعرض مقيم بنجلاديشي للدهس أيضا قبل أسبوعين وتوفي لاحقا، مؤكدين أهمية عمل جسور للمشاة أو مطبات تهدئة أو إشارات ضوئية لكبح المتهورين .