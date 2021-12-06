مزايا جديدة في تطبيق واتساب تتعلق باختفاء الرسائل.. تعرف عليها

تواصل – وكالات:

كشفت شركة “ميتا”، المالكة لتطبيق واتساب الشهير للمراسلات، عن إطلاق مزايا وخيارات تتعلق باختفاء الرسائل بشكل افتراضي على واتساب.

وأوضحت الشركة، أنه تم إضافة مدتين زمنيتين جديدتين حتى يتمكن المستخدم من وضع رسائله لكي تختفي بعد 24 ساعة أو 90 يومًا.

وسيكون لدى مستخدمي واتساب الخيار الآن لتشغيل رسائل الاختفاء افتراضيًا لجميع الدردشات الجديدة.

وعند تمكين الخيار الجديد، ستبدأ جميع المحادثات -الواحدة تلو الأخرى- بين شخصين في الاختفاء بعد مدة، وهذه الميزة الجديدة اختيارية ولا تغير أو تحذف أي من المحادثات الحالية”.

وتابعت منصة ميتا: “نحن نعتقد أن الميزة الجديدة لإخفاء الرسائل، إلى جانب التشفير من نهاية إلى نهاية، هما ميزتان حاسمتان تحددان خصوصية خدمة الرسائل اليوم”.