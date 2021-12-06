الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

رغم تلويح واشنطن بالعقوبات.. الهند تتسلم صواريخ «إس-400» رسمياً

رغم تلويح واشنطن بالعقوبات.. الهند تتسلم صواريخ «إس-400» رسمياً
الهند تتسلم صواريخ «إس-400» رسمياً
0

تواصل – وكالات:

أعلنت الهند اليوم الإثنين، رسمياً بدء استلام منظومة S 400 الصاروخية من روسيا، رغم اعتراض وتلويح الولايات المتحدة بالعقوبات.

وكانت كل من روسيا والهند، قد وقعتا اتفاقية حكومية بشأن برنامج للتعاون العسكري التقني من 2021 إلى 2031، عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للهند.

وقال وزير الخارجية الهندي، هارش فاردان شرينغلا إن “الهند بدأت أيضًا في تلقي صواريخ “إس –”400 من روسيا هذا الشهر، مضيفًا أن “الإمدادات ستستمر”.

وأضاف أنه تم أيضا التوقيع على بروتوكول بشأن تعديل الاتفاقية الحكومية للتعاون في إنتاج الأسلحة الخفيفة من سلسلة “الكلاشينكوف” بتاريخ 18 فبراير 2019.

ووقعت الهند رغم التهديدات الأمريكية، صفقة بقيمة 5.5 مليار دولار مع روسيا في عام 2018 لخمسة أنظمة صواريخ أرض – جو، ما يمنح الجيش الهندي القدرة على إسقاط الطائرات والصواريخ في نطاقات مجالها الجوي ومسافات غير مسبوقة.

مواد ذات صلة

الشرطة الهندية تقتل مدنيين بالخطأ شمال البلاد.. ماذا حدث؟

الشرطة الهندية تقتل مدنيين بالخطأ شمال البلاد.. ماذا حدث؟

بدون إبرة.. اكتشاف لقاح جديد من 3 جرعات ضد كورونا في هذه الدولة

بدون إبرة.. اكتشاف لقاح جديد من 3 جرعات ضد كورونا في هذه الدولة

الهند ترصد ثالث إصابة بـ«أوميكرون» لمسن قادم من هذه الدولة

الهند ترصد ثالث إصابة بـ«أوميكرون» لمسن قادم من هذه الدولة

روسيا تكتشف مفاجأة بعد إطلاق نظام التعرف على الوجوه

روسيا تكتشف مفاجأة بعد إطلاق نظام التعرف على الوجوه

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>