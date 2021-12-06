رغم تلويح واشنطن بالعقوبات.. الهند تتسلم صواريخ «إس-400» رسمياً

تواصل – وكالات:

أعلنت الهند اليوم الإثنين، رسمياً بدء استلام منظومة S 400 الصاروخية من روسيا، رغم اعتراض وتلويح الولايات المتحدة بالعقوبات.

وكانت كل من روسيا والهند، قد وقعتا اتفاقية حكومية بشأن برنامج للتعاون العسكري التقني من 2021 إلى 2031، عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للهند.

وقال وزير الخارجية الهندي، هارش فاردان شرينغلا إن “الهند بدأت أيضًا في تلقي صواريخ “إس –”400 من روسيا هذا الشهر، مضيفًا أن “الإمدادات ستستمر”.

وأضاف أنه تم أيضا التوقيع على بروتوكول بشأن تعديل الاتفاقية الحكومية للتعاون في إنتاج الأسلحة الخفيفة من سلسلة “الكلاشينكوف” بتاريخ 18 فبراير 2019.

ووقعت الهند رغم التهديدات الأمريكية، صفقة بقيمة 5.5 مليار دولار مع روسيا في عام 2018 لخمسة أنظمة صواريخ أرض – جو، ما يمنح الجيش الهندي القدرة على إسقاط الطائرات والصواريخ في نطاقات مجالها الجوي ومسافات غير مسبوقة.