مبتكرة لقاح أسترازينيكا تصدم العالم: القادم أسوأ وأكثر فتكًا

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حذرت البروفيسورة سارة جيلبرت، إحدى المساهمات في اختراع لقاح أوكسفورد أسترازينيكا، من أن “هذا الوباء لم ينته بعد وأن الجائحة التالية قد تكون أسوأ”.

كما أضافت في محاضرة اليوم الإثنين، على شبكة “بي بي سي” البريطانية، بحسب ما نقلت صحيفة الغارديان، ” على الرغم من الطبيعة المدمرة للوباء الذي استمر عامين وأصاب أكثر من 265 مليون شخص، إلا أن الجائحة التالية قد تكون أكثر عدوى وربما تحصد المزيد من الأرواح”.

و اعتبرت أن هذه لن تكون المرة الأخيرة التي يهدد فيها فيروس حياتنا وسبل عيشنا.. بل ربما تكون الجائحة التالية أسوأ، ويكون الفيروس أكثر عدوى، وفتكا أو ربما كليهما معا.

وأضافت: “لا يمكننا أن نسمح بوضع مشابه لما مررنا به، ثم نجد أن الخسائر الاقتصادية الهائلة التي تكبدناها تعني أنه لا يوجد حتى الآن تمويل للتأهب للأوبئة.. يجب ألا تضيع الإنجازات التي حققناها والمعرفة التي اكتسبناها”.

وعن المتحور الجديد “أوميكرون”، قالت إنه يحتوي على طفرات تزيد من قابلية انتشار العدوى، محذرة من أن “الأجسام المضادة التي تسببها اللقاحات أو العدوى بمتحورات أخرى قد تكون أقل فعالية في منع العدوى بأوميكرون”.

وتابعت: “حتى نعرف المزيد، يجب أن نكون حذرين، ونتخذ خطوات لإبطاء انتشار” هذا المتحور.