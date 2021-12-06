انفجار مروع في خطوط نقل الغاز بإيران (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

تسبب انفجار خطوط نقل الغاز ذات الضغط الغالي في منطقة شاداباد بطهران في اندلاع حريق هائل ولا تزال النيران مشتعلة.

وبحسب ما تم تداوله، فقد وقع الانفجار في خطوط نقل الغاز ذات الضغط العالي في العاصمة الإيرانية، ما تسبب باندلاع حريق هائل لخطوط نقل الغاز في العاصمة طهران .

يأتي هذا بعد عملية اختراق واسعة لطائرات مسيرة لمنطقة نطنز النووية في إيران السبت الماضي.