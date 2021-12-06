بسبب عشقه للطيران.. «سبعيني» يبني قمرة قيادة في منزله بدولة عربية

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قرر محمد ملحس، أردني يبلغ من العمر 76 عاما، بناء قمرة قيادة طائرة في قبو منزله لتحقيق حلمه بالتحليق في رحلات افتراضية من المنزل.

وقال ملحس المتقاعد الذي عمل لمدة 35 عاماً في إدارة مستشفى خاص أنشأه والده في عمان، “منذ الأزل كان الإنسان يتفرج على الطيور في عنان السماء ويحلم بالطيران بحرية، ومنذ كان عمري 10 سنوات عندما كنت ألعب مع زملائي بالطائرات الورقية خلال العطل الصيفية المدرسية كنت أقول مع نفسي: كيف باستطاعة هذه الأوراق أن تحلق هكذا عالياً في السماء، منذ ذلك الحين تولدت عندي رغبة وحب للطيران”.

ورغم انشغاله بعمله في إدارة المستشفى بعد تخرجه من جامعة “سيتي أوف ويستمينستر كولدج”، في لندن عام 1969، درس إدارة المستشفيات، ظل ملحس يتابع هوايته ويقرأ الكتب المتعلقة بالطيران،.

وفي عام 1976، انضم إلى أكاديمية الطيران الملكية ليتعلم قيادة طائرة صغيرة من نوع “بايبر” ذات المحرك الواحد، وقد حصل على الرخصة بعد عامين، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ثم انضوى لقرابة عقد في نادي الطيران الشراعي الملكي، وكان يطير أسبوعياً بطائرة شراعية، وبعد عام 2006 كان ملحس يطير افتراضياً من خلال برامج طيران إلكترونية، ثم انضم لمنظمة عالمية تساعده على الطيران في ظروف شبه حقيقية بوجود مراقب جوي يوجهه، ورغم هذا كله، لم يشعر ملحس بمتعة الطيران الحقيقي أمام شاشة الكومبيوتر، فقرر أن يصنع قمرة قيادة تحاكي التصميم الداخلي للقمرة في طائرة “بوينغ 800 – 737” للشعور بقدر أكبر من الواقعية، في قبو منزله في حي دابوق الراقي غرب عمان.