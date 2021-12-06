الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بسبب عشقه للطيران.. «سبعيني» يبني قمرة قيادة في منزله بدولة عربية

بسبب عشقه للطيران.. «سبعيني» يبني قمرة قيادة في منزله بدولة عربية
أردني يبلغ من العمر 76 عاما، بناء قمرة قيادة طائرة في قبو منزله
0

تواصل – فريق التحرير:

قرر محمد ملحس، أردني يبلغ من العمر 76 عاما، بناء قمرة قيادة طائرة في قبو منزله لتحقيق حلمه بالتحليق في رحلات افتراضية من المنزل.

وقال ملحس المتقاعد الذي عمل لمدة 35 عاماً في إدارة مستشفى خاص أنشأه والده في عمان، “منذ الأزل كان الإنسان يتفرج على الطيور في عنان السماء ويحلم بالطيران بحرية، ومنذ كان عمري 10 سنوات عندما كنت ألعب مع زملائي بالطائرات الورقية خلال العطل الصيفية المدرسية كنت أقول مع نفسي: كيف باستطاعة هذه الأوراق أن تحلق هكذا عالياً في السماء، منذ ذلك الحين تولدت عندي رغبة وحب للطيران”.

 

ورغم انشغاله بعمله في إدارة المستشفى بعد تخرجه من جامعة “سيتي أوف ويستمينستر كولدج”، في لندن عام 1969، درس إدارة المستشفيات، ظل ملحس يتابع هوايته ويقرأ الكتب المتعلقة بالطيران،.

 

أردني - بناء قمرة قيادة طائرة في قبو منزله

وفي عام 1976، انضم إلى أكاديمية الطيران الملكية ليتعلم قيادة طائرة صغيرة من نوع “بايبر” ذات المحرك الواحد، وقد حصل على الرخصة بعد عامين، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ثم انضوى لقرابة عقد في نادي الطيران الشراعي الملكي، وكان يطير أسبوعياً بطائرة شراعية، وبعد عام 2006 كان ملحس يطير افتراضياً من خلال برامج طيران إلكترونية، ثم انضم لمنظمة عالمية تساعده على الطيران في ظروف شبه حقيقية بوجود مراقب جوي يوجهه، ورغم هذا كله، لم يشعر ملحس بمتعة الطيران الحقيقي أمام شاشة الكومبيوتر، فقرر أن يصنع قمرة قيادة تحاكي التصميم الداخلي للقمرة في طائرة “بوينغ 800 – 737” للشعور بقدر أكبر من الواقعية، في قبو منزله في حي دابوق الراقي غرب عمان.

مواد ذات صلة

الصين تبني «القاذفة المرعبة».. هل يجب على أمريكا أن تقلق؟

الصين تبني «القاذفة المرعبة».. هل يجب على أمريكا أن تقلق؟

«تهديد بقنبلة» يعيد طائرة مصرية إلى مطار الملك فهد بعد إقلاعها

«تهديد بقنبلة» يعيد طائرة مصرية إلى مطار الملك فهد بعد إقلاعها

شاهد.. نجاة رئيس وزراء الكويت من حادث بالطائرة

شاهد.. نجاة رئيس وزراء الكويت من حادث بالطائرة

(فيديو متداول) .. طائرة ألمانية تتقاذفها الرياح

(فيديو متداول) .. طائرة ألمانية تتقاذفها الرياح

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة