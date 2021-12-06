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مشروعات واعدة.. توقيع 13 مذكرة  تفاهم بين المملكة وسلطنة عمان

مشروعات واعدة.. توقيع 13 مذكرة  تفاهم بين المملكة وسلطنة عمان
توقيع 13 مذكرة  تفاهم بين المملكة وسلطنة عمان
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تواصل- وكالات

وقعت المملكة وسلطنة عُمان 13 مذكرة تفاهم من أجل العمل المشترك في مشروعات محددة ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة عبر قيام عدد من الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني والقطاع الخاص بتوقيع هذه المذكرات مع نظيره من جانب المملكة.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العمانية، فقد تمثلت في توقيع مجموعة “أوكيو” لـ 3 مذكرات: الأولى في قطاعات البتروكيماويات والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر مع شركة أكوا باور بالمملكة وشركة أبر برودكت.

أما الثانية في مجال تخزين النفط مع شركة أرامكو للتجارة تتعلق بتقييم ملاءمة تخزين والمتاجرة في المواد البترولية.

بينما  تم توقيع الثالثة مع شركة سابك بهدف تطوير مشروع مجمع الدقم للبتروكيماويات.

كما تضمنت أيضا توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة “أسياد” وشركة النقل البحري في المملكة في مجال الحوض الجاف والخدمات اللوجستية والنقل البحري.

فيما وقعت شركة تنمية معادن عُمان مذكرة مع شركة معادن  بالمملكة، لتقييم فرص الاستكشاف والتطوير في قطاع التعدين.

 

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