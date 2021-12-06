بيان من الديوان الملكي: سمو ولي العهد يغادر المملكة في زيارات رسمية لدول الخليج

تواصل- واس:

صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي:

“بيان من الديوان الملكي”

بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وتعزيزاً لروابط الأخوة لما فيه خدمة ومصلحة شعوب دول المجلس، فقد غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الاثنين 2 / 5 / 1443هـ الموافق 6 / 12 / 2021م، للقيام بزيارات رسمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة يلتقي خلالها بأصحاب الجلالة والسمو قادة سلطنة عُمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.