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إدمان الكلاب للهيروين في هذه الدولة.. لن تتخيل السبب

إدمان الكلاب للهيروين في هذه الدولة.. لن تتخيل السبب
ادمان الكلاب للهيروين - افغانستان 2
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تواصل- فريق التحرير :

في ظاهرة غريبة، كشفت عنها وسائل إعلام عالمية على مدى الأيام الماضية، حيث تم رصد إدمان الكلاب الضالة لمادة الهيروين في أفغانستان.

وبحسب ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإنه من المألوف في أفغانستان رؤية رجال يدخنون الهيروين، لكن ما قد يكون أكثر إثارة للدهشة هو إعطاء الهيروين للكلاب الضالة.

 

ادمان الكلاب للهيروين - افغانستان 2

ونقلت الصحيفة في تقرير لها عن رجل أطلقت عليه اسم «أحمد» -اسم مستعار- وهو يدخن الهيروين منذ عدة سنوات  حيث يقوم بالتسول وجمع الزجاجات البلاستيكية لإعادة تدويرها.

 

ادمان الكلاب للهيروين - افغانستان

وأضافت أنه ترقد بجانبه عدد من الكلاب الضالة ويقوم هو بوضع زجاجة بلاستيكية محكمة الغلق على أنفوف الكلاب وينفخ دخان الهيروين من خلال الجزء العلوي المفتوح.

وبحسب الصحيفة فإن إعطاء الهيروين للكلاب الضالة يعني أنها ستعود كل ليلة وتوفر الدفء والراحة للمدمنين، حيث يختبيء المشرد بين هذه الكلاب، ويحتمي بها من برد الليل القارس.

وأوضحت أن المدمنين يقدمون المخدرات للكلاب الضالة، والتي يبدو أنها تعاني من نفس آثار الإدمان الذي يعاني منه المدمنون بين البشر.

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