الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق – للعمل بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– محلل تدقيق داخلي.

(Internal Audit Analyst)

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال ، أو المحاسبة ، أو المالية ، أو إدارة المخاطر ، أو علوم الحاسب ، أو تقنية المعلومات ، أو الهندسة المدنية أو ذات الصلة.

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

– الكفاءة الكتابية والشفوية في اللغة الإنجليزية.

– مهارات اتصال ممتازة.

ملخص المهام الوظيفية:

– تقديم الدعم / المساعدة لقسم التدقيق الداخلي من خلال أداء مهام التدقيق وتقييم المخاطر.

– المساعدة في تنفيذ ارتباطات التدقيق والأنشطة اليومية المتعلقة بالتدقيق كما تم تعيينها.

– المشاركة في جولات المراجعة لتحديد الأنشطة والمخاطر.

– دعم تقييم بيئة الرقابة الداخلية لتقييم كفاءة وفعالية الضوابط الإدارية على العمليات التجارية.

– توثيق جميع إجراءات التدقيق المنفذة في أوراق العمل لدعم النتائج والتوصيات.

مكان العمل:

– مدينة الرياض.

رابط التقديم:

– للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية، من خلال الربط التالي(اضغط هنا).