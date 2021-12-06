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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف شاغرة

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف شاغرة
وظائف الهئية الملكية لمحافظة العلا
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق – للعمل بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– محلل تدقيق داخلي.
(Internal Audit Analyst)

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال ، أو المحاسبة ، أو المالية ، أو إدارة المخاطر ، أو علوم الحاسب ، أو تقنية المعلومات ، أو الهندسة المدنية أو ذات الصلة.

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

– الكفاءة الكتابية والشفوية في اللغة الإنجليزية.

– مهارات اتصال ممتازة.

ملخص المهام الوظيفية:

– تقديم الدعم / المساعدة لقسم التدقيق الداخلي من خلال أداء مهام التدقيق وتقييم المخاطر.

– المساعدة في تنفيذ ارتباطات التدقيق والأنشطة اليومية المتعلقة بالتدقيق كما تم تعيينها.

– المشاركة في جولات المراجعة لتحديد الأنشطة والمخاطر.

– دعم تقييم بيئة الرقابة الداخلية لتقييم كفاءة وفعالية الضوابط الإدارية على العمليات التجارية.

– توثيق جميع إجراءات التدقيق المنفذة في أوراق العمل لدعم النتائج والتوصيات.

مكان العمل:

– مدينة الرياض.

رابط التقديم:

– للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية، من خلال الربط التالي(اضغط هنا).

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