الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق – للعمل بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– محلل تدقيق داخلي.
(Internal Audit Analyst)
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال ، أو المحاسبة ، أو المالية ، أو إدارة المخاطر ، أو علوم الحاسب ، أو تقنية المعلومات ، أو الهندسة المدنية أو ذات الصلة.
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
– الكفاءة الكتابية والشفوية في اللغة الإنجليزية.
– مهارات اتصال ممتازة.
ملخص المهام الوظيفية:
– تقديم الدعم / المساعدة لقسم التدقيق الداخلي من خلال أداء مهام التدقيق وتقييم المخاطر.
– المساعدة في تنفيذ ارتباطات التدقيق والأنشطة اليومية المتعلقة بالتدقيق كما تم تعيينها.
– المشاركة في جولات المراجعة لتحديد الأنشطة والمخاطر.
– دعم تقييم بيئة الرقابة الداخلية لتقييم كفاءة وفعالية الضوابط الإدارية على العمليات التجارية.
– توثيق جميع إجراءات التدقيق المنفذة في أوراق العمل لدعم النتائج والتوصيات.
مكان العمل:
– مدينة الرياض.
رابط التقديم:
– للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية، من خلال الربط التالي(اضغط هنا).