استشاري: هذه الرياضة تحمي الرجال من فقد العضلات مع تقدم العمر

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نصح د. علاء الرحيلي استشاري طب الأسرة الرجال بأهمية ممارسة الرياضة خاصة مع التقدم في السن.
وقال الرحيلي، عبر حسابه في “تويتر”: “إنه بعد سن الـ30 يفقد الرجال مع تقدم العمر من 3 إلى 5% من عضلاتهم كل 10 سنوات.
وأضاف أن “أغلب الرجال يفقدون 30% من الكتلة العضلية في حياتهم، يمكنك تقليل هذا المعدل والمحافظة على الكتلة العضلية بممارسة رياضة رفع الأثقال”، مؤكدا على أهمية ممارسة رياضة بناء العضلات بعد سن الـ30 للضرورة.
بعد سن ال 30 يفقد الرجال مع تقدم العمر من 3 إلى 5% من عضلاتهم كل 10 سنوات.
أغلب الرجال يفقدون 30% من الكتلة العضلية في حياتهم.
يمكنك تقليل هذا المعدل والمحافظة على الكتلة العضلية بممارسة رياضة رفع الأثقال 🏋️♂️
رياضة بناء العضلات بعد سن ال 30 ضرورة.
— د. علاء الرحيلي (@ruhalaa)December 5, 2021