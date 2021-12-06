استشاري: هذه الرياضة تحمي الرجال من فقد العضلات مع تقدم العمر

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نصح د. علاء الرحيلي استشاري طب الأسرة الرجال بأهمية ممارسة الرياضة خاصة مع التقدم في السن.

وقال الرحيلي، عبر حسابه في “تويتر”: “إنه بعد سن الـ30 يفقد الرجال مع تقدم العمر من 3 إلى 5% من عضلاتهم كل 10 سنوات.

وأضاف أن “أغلب الرجال يفقدون 30% من الكتلة العضلية في حياتهم، يمكنك تقليل هذا المعدل والمحافظة على الكتلة العضلية بممارسة رياضة رفع الأثقال”، مؤكدا على أهمية ممارسة رياضة بناء العضلات بعد سن الـ30 للضرورة.