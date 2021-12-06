أمريكية تحتفظ بجثة أمها في المنزل رغم تعفنها عدة أشهر والسبب لن تتخيله

تواصل – فريق التحرير :

في واقعة صادمة، أقدمت امرأة على إخفاء جثة والدتها بعد وفاتها في المنزل، عدة أشهر رغم تعفن الجثة.

وفي التفاصيل، فقد اتهمت السلطات الأمريكية امرأة في ولاية نيو هامبشاير بإخفاء جثة والدتها المتعفنة في المنزل والعيش ‏معها لعدة أشهر.‏

وأشارت الشرطة إلى أنه في خلال فترة مكوث المرأة مع جثة والدتها، قامت الابنة بجمع شيكات الضمان الاجتماعي الخاصة بوالدتها الراحلة.

وتم القبض على كيمبرلي هيلر (54 عاما) الشهر الماضي، ووجهت إليها تهمة الإساءة إلى جثة، وفقا لبيان صحفي صادر عن إدارة شرطة بيدفورد.

وقالت الشرطة إنها أبلغت باختفاء والدة هيلر، بعد أن طلب أحد أفراد الأسرة فحصا صحيا، بعد عدم رؤيته للمرأة المسنة لعدة أشهر.

ورفضت هيلر السماح للشرطة بدخول المنزل عندما قاموا بزيارته في 25 أكتوبر الماضي، ورغم ذلك عاد الضباط بأمر تفتيش في وقت لاحق من ذلك اليوم، وعثروا على جثة المرأة المسنة.

وتم القبض على كيمبرلي هيلر في 18 نوفمبر الماضي، حيث نوه التحقيق إلى أن مدفوعات الضمان الاجتماعي لوالدة هيلر لا تزال تُودع في حسابها المصرفي في الأشهر التي أعقبت وفاتها.

وتقول الشرطة إن تحقيقاتها كشفت أن والدة هيلر توفيت في مايو الماضي، وأكد تقرير الطب الشرعي في نيو هامبشاير أنه بعد إجراء تشريح لجثة المرأة العجوز تبين أنها توفيت بصورة طبيعية.