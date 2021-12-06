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شاهد.. لحظة انقلاب سفينة تجسس إيرانية ومقتل عسكري

شاهد.. لحظة انقلاب سفينة تجسس إيرانية ومقتل عسكري
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تواصل – فريق التحرير:

تعرضت سفينة حربية تحت الإنشاء تابعة للجيش الإيراني تحمل اسم “طلائية” لحادث انقلاب في حوض صناعة السفن التابعة للجيش في بندر عباس، مما أدى إلى مقتل أحد أفراد البحرية.

وبحسب مواقع إيرانية، فإن سفينة “طلائية” للرصد والتجسس كانت في طور التصنيع، وفقدت توازنها في حوض التصنيع رقم 2، التابع للبحرية الإيرانية في بندر عباس، يوم الأحد، وانقلبت على جهة اليسار، فيما لقي عسكري إيراني مصرعه في هذا الحادث، وفقاً للعربية نت.

يشار إلى أن هذه السفينة العسكرية من فئة “موج” وتم إطلاق اسم “شيراز” عليها أول مرة، قبل تسميتها بـ”طلائية”، وتزن 1500 طن ويمكنها حمل المروحيات، وبدأت البحرية الإيرانية بصنعها في عام 2013، لكن عملية الصنع توقفت لفترة طويلة واستؤنفت مؤخرا.

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