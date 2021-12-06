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أمريكا تسحب دفعات من دواء مضاد لـ«كورونا».. والسبب صادم

أمريكا تسحب دفعات من دواء مضاد لـ«كورونا».. والسبب صادم
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تواصل – وكالات:

سحبت أمريكا، وبشكل مفاجئ، دفعتين من عقار “ريمديسيفير” المضاد لفيروس “كورونا” المستجد، من الأسواق، وذلك بعد اكتشاف ‏جزيئات زجاجية في بعض القوارير.‏

وقالت شركة “جلياد” للعلوم، في بيان: إنه يجري سحب الدفعتين من العقار، على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما تلقت شكوى من أحد العملاء، تفيد بوجود جزيئات زجاجية، داخل العبوات.

وأكدت الشركة، أن المنتج القابل للحقن، الذي يحتوي على جزيئات زجاجية، قد يؤدي إلى تهيج موضعي، أو انتفاخ استجابة لمادة غريبة، حسب “سبوتنيك”.

وأضافت أنه في حال، إذا وصل الجسيم الزجاجي، إلى الأوعية الدموية، فإنه يمكن أن ينتقل إلى أعضاء مختلفة، ويسد الأوعية الدموية في القلب أو الرئتين أو الدماغ، مما قد يتسبب في حدوث السكتة الدماغية ومن ثم الموت.

يذكر أن عقار “ريمديسيفير”، المتاح حاليا لمرضى فيروس كورونا، والذي يُعطى عن طريق الوريد لمدة 10 أيام، هو أحد الأدوية المرخصة، من قِبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

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