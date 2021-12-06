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7 نصائح مهمة عند رعاية كبار السن.. تعرّف عليها

7 نصائح مهمة عند رعاية كبار السن.. تعرّف عليها
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تواصل – فريق التحرير:

قدم مجلس الصحة الخليجي اليوم عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، سبع نصائح مهمة لمن يقوم برعاية كبار السن.

وتلخصت هذه النصائح حول أهمية غسل القدمين لكبار السن بشكل يومي تجنباً لحدوث أي التهابات، والمحافظة الدورية على فحص السمع والنظر لما لهم من أهمية في حفظ التوازن وتجنب السقوط أثناء المشي لا سمح الله، والمداومة بشكل دوري على زيارة طبيب الأسنان وعمل فحوصات شامله للفم حتى لمن يستخدمون أطقم الأسنان.

وركزت النصائح على تهيئة المنازل لتتناسب مع احتياجات كبار السن منها وضع سجاد غير قابل للانزلاق ووجود مقابض في أماكن متعددة لتساعدهم أثناء المشي وتمنع السقوط لا سمح الله، إضافة إلى حثهم على ممارسة الرياضة بانتظام، وذلك لتحسين جودة النوم والتقليل من الأمراض أهمها هشاشة العظام والسكري.

كما شددت النصائح على إبقاء أماكن جلوس كبار السن دافئة لحمايتهم من نزلات البرد وبعض الأمراض الخطيرة الأخرى، مثل السكتة الدماغية.

واختتمت النصائح بالمحافظة على نظامهم الغذائي والحرص على غذاء صحي للحفاظ على السكر والضغط لديهم.

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