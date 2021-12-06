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القضاء الليبي يحسم مصير «حفتر» من المشاركة في الانتخابات الرئاسية

القضاء الليبي يحسم مصير «حفتر» من المشاركة في الانتخابات الرئاسية
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تواصل – وكالات:

كشفت مصادر، عن رفض محكمة استئناف طرابلس حكما باستبعاد قائد الجيش الليبي خليفة حفتر من السباق المرتقب بالانتخابات الرئاسية، مما يعني عودته لسباق الانتخابات المقرر إقامتها يوم 24 ديسمبر الجاري.

وكان حفتر أعلن منتصف الشهر الماضي ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا، ووعد الليبيين في كلمة متلفزة بـ”الدفاع عن الثوابت الوطنية وأهمها وحدة البلاد وسيادتها واستقلالها”، بحسب سكاي نيوز.

وجاء إعلان حفتر ترشحه بعد أسبوعين من إقرار قانون انتخابي يتيح له الترشح، ثم تولي منصبه العسكري مجددا في حال عدم انتخابه.

والقانون المكون من 77 مادة، الذي نشر في 9 سبتمبر، ويحمل رقم 1 لسنة 2021 وتوقيع رئيس مجلس النواب، ينظم الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر.

وتشير مادة من القانون، إلى إمكانية ترشح أي عسكري أو مدني لمنصب الرئيس، شرط “التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر”، وفي حال عدم انتخابه “يعود لسابق عمله”.

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