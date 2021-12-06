هذا ما يحدث لجسمك عند تناول «فيتامين سي» يومياً

تواصل – وكالات :

كشف طبيب الطوارئ في مركز أينشتاين الطبي في فيلادلفيا بالولايات المتحدة، دارين مارينيس، أن الفيتامين ضروري لكل نظام غذائي ومعرفة ما يفعله تناوله يومياً لجسمك أمر مهم.

وأوضح أن فيتامين سي موجود بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة ولا يتم تصنيعه من قبل الجسم، ويوجد في الفواكه الحمضية والفلفل والطماطم والشمام والبطاطس والفراولة والسبانخ، لافتاً إلى أن البعض يفضل تناوله في شكل مكمل، بحسب العربية نت.

من جانبها، أوضحت الدكتورة مارينيس لموقع Eat this Not That أن فيتامين سي مكون أساسي للنسيج الضام ويلعب دوراً في التئام الجروح.

يساعد في منع تلف الخلايا

كما، أوضحت أنه مضاد للأكسدة، مما يعني أنه يمكن أن يساعد في منع تلف الخلايا، لذلك يمكن أن يساعد في منع المشكلات الصحية حيث يلعب الإجهاد التأكسدي دوراً.

وأضافت الدكتورة مارينيس أنه ضروري لإنتاج الكولاجين، مشيرة إلى أن هذا هو السبب في أنه عنصر أساسي في العديد من منتجات العناية بالبشرة.

وذكرت العديد من الأبحاث أن فيتامين سي يمكن أن يساعد في الوقاية من السرطان. وكشفت أن “معظم دراسات التحكم في الحالات قد وجدت علاقة عكسية بين تناول فيتامين سي الغذائي وسرطانات الرئة والثدي والقولون أو المستقيم والمعدة وتجويف الفم والحنجرة أو البلعوم والمريء”.

الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية

وأفادت معاهد الصحة الوطنية في أمريكا، بأن هناك بعض الأدلة على أن فيتامين سي يمكن أن يساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، ووجد آخرون أنه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.