تعرّف على أبرز 5 هواتف ذكية مرتقبة خلال العام المقبل

تواصل – وكالات:

من المتوقع أن يشهد العام المقبل، استقبال هواتف اقتصادية في السعر وذات ميزانية محدودة، من شركتي “سامسونج” و”آبل”، والتي قد يتم إطلاقها في النصف الأول من 2022.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن موقع “سي نت” التكنولوجي، أن أبرز 5 هواتف ذكية، سيتم طرحها في الأسواق خلال العام الجديد، ستكون كالآتي:

1- “آيفون SE 3”

وهو طراز الجيل الثالث من هاتف “آيفون SE” من إنتاج شركة “آبل” الأمريكية، والمقرر طرحه في النصف الأول من 2022، ومن المتوقع أن تحصل على دعم شبكة “الجيل الخامس”.

وتباينت المعلومات حول شكل “آيفون SE 3″، ما بين أنه سيحتفظ بنفس شكل هاتف “SE” الحالي، أو سيبدو شبيها بهاتف “آيفون XR”.

2 – “آيفون 14 ماكس”

من المتوقع أن يدخل عليه تغيرات في الكاميرا، والتصميم، وحجم الشاشة، إلى جانب بعض الخيارات المثيرة، حيث تكون إصدارات “برو” و”برو ماكس” مزودان بكاميرا خلفية بدقة 48 ميجا بيكسل.

3 – “سامسونج جلاكسي S22 ألترا”

تشير التسريبات إلى أن هاتف “سامسونغ S22 ألترا” القادم، سيحتوي على نظام كاميرا مع تقريب بصري مستمر، والنتيجة هي تكبير أكثر وضوحا وغير مقصوص عند التبديل بين الأطوال البؤرية.

4 – “سامسونج جلاكسي S21 FE”

تخطط “سامسونغ” لإطلاق امتدادا للهاتف الناجح هو “غلاكسي S21 FE” في يناير 2022، بأسعار تتراوح ما بين 600 و800 دولار.

5 – “وان بلس 10 برو”

من المتوقع أن يأتي هاتف “وان بلس 10 برو” بشاشة “أموليد” بمقاس 6.7 بوصة وبدقة 1440 بيكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز، وبطارية 5000 مللي أمبير في الساعة، و128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت من التخزين.