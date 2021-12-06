هذا ما فعله سفاح الإسماعيلية خلال جلسة محاكمته.. ومحاميه يكشف عن المتهم الرئيسي بالقضية!

تواصل – فريق التحرير:

استأنفت محكمة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، محاكمة المتهم بذبح شخص وفصل رأسه عن جسده والسير به في الشارع، والشروع في قتل 2 آخرين.

ومع بداية الجلسة طلب المتهم رؤية والدته قبل النطق بالحكم، حيث وافق القاضي على دخولها إلى قاعة المحكمة، وقام المتهم بتقبيل رأس والدته وقدمها.

من جانبه، أكد دفاع “سفاح الإسماعيلية” أن مخدر “الشابو” هو المتهم الرئيسي في القضية التي هزت الرأي العام، وطالب بتفعيل القرارات الصادرة، لمواجهة انتشار المخدرات وعلاج المدمنين.

وكان تقرير الطب الشرعي، أكد أن التحاليل الطبية، كشفت تعاطي المتهم لمادة كيمائية مخدرة.

وأهابت النيابة العامة، بالآباء والأمهات أن يعلموا أبناءهم خطورة المخدرات، وما ينتج عنها من جرائم مروعة، تعود بالضرر البالغ على المجتمع.