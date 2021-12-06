الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هذا ما فعله سفاح الإسماعيلية خلال جلسة محاكمته.. ومحاميه يكشف عن المتهم الرئيسي بالقضية!

هذا ما فعله سفاح الإسماعيلية خلال جلسة محاكمته.. ومحاميه يكشف عن المتهم الرئيسي بالقضية!
0

تواصل – فريق التحرير:

استأنفت محكمة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، محاكمة المتهم بذبح شخص وفصل رأسه عن جسده والسير به في  الشارع، والشروع في قتل 2 آخرين.

ومع بداية الجلسة طلب المتهم رؤية والدته قبل النطق بالحكم، حيث وافق القاضي على دخولها إلى قاعة المحكمة، وقام المتهم بتقبيل رأس والدته وقدمها.

من جانبه، أكد دفاع “سفاح الإسماعيلية” أن مخدر “الشابو” هو المتهم الرئيسي في القضية التي هزت الرأي العام، وطالب بتفعيل القرارات الصادرة، لمواجهة انتشار المخدرات وعلاج المدمنين.

وكان تقرير الطب الشرعي، أكد أن التحاليل الطبية، كشفت تعاطي المتهم لمادة كيمائية مخدرة.

وأهابت النيابة العامة، بالآباء والأمهات أن يعلموا أبناءهم خطورة المخدرات، وما ينتج عنها من جرائم مروعة، تعود بالضرر البالغ على المجتمع.

مواد ذات صلة

شاهد.. «سفاح الإسماعيلية» يصدم المحكمة بأقواله في أول ظهور أثناء محاكمته

شاهد.. «سفاح الإسماعيلية» يصدم المحكمة بأقواله في أول ظهور أثناء محاكمته

لم تتخلص من حياتها.. الطب الشرعي يكشف مفاجأة عن سبب وفاة صحفية مصرية

لم تتخلص من حياتها.. الطب الشرعي يكشف مفاجأة عن سبب وفاة صحفية مصرية

والدة سفاح الإسماعيلية تكشف عن مفاجأة مدوية.. هل ارتكب ابنها الجريمة دفاعاً عن شرفها؟

والدة سفاح الإسماعيلية تكشف عن مفاجأة مدوية.. هل ارتكب ابنها الجريمة دفاعاً عن شرفها؟

هل تنقذ «المخدرات» «سفاح الإسماعيلية» من الإعدام؟.. خبير قانوني يُجيب

هل تنقذ «المخدرات» «سفاح الإسماعيلية» من الإعدام؟.. خبير قانوني يُجيب

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة