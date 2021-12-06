وظائف إدارية شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي (JHAH) عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل بعدة مجالات، بمدينة الظهران، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– مساعد تحليل الأعمال (Associate Business Analyst)

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة (إدارة الأعمال ، المحاسبة ، الإدارة ، الإحصاء).

– لا يشترط الخبرة المسبقة، (0 – 5 ) سنوات في مجال ذي صلة.

– مهارات إدارة الوقت.

– مهارات ممتازة في الحاسب والبرامج ذات الصلة.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية:

– رابط التقديم: (اضغط هنا)