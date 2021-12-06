شاهد.. شوارع مسقط تتزين بأعلام المملكة احتفاءً بزيارة ولي العهد

تواصل – فريق التحرير:

تزينت شوارع سلطنة عمان، بأعلام السلطنة والمملكة، وتحديداً في شوارع العاصمة مسقط، وذلك احتفاءً بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للسلطنة.

ويبدأ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم الاثنين، جولة خليجية تشمل سلطنة عُمان، والإمارات، والبحرين، وقطر، والكويت، قبيل قمة دول مجلس التعاون التي تحتضنها الرياض منتصف الشهر الجاري.

وسيستهل ولي العهد تلك الجولة بزيارة رسمية لسلطنة عُمان، حيث سيتم بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك؛ خدمةً لمصالح البلدين، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعبين لمستقبل أكثر ازدهاراً، بحسب ما جاء في بيان لديوان البلاط السلطاني العماني.