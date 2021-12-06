بالفيديو.. الجيش اليمنى يكبد الحوثيين خسائر كبيرة في جبهات مأرب

تواصل – فريق التحرير:

تصدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لهجوم حوثي على جبهة العلم شمال محافظة مأرب، وشرقي محافظة الجوف، اليوم الاثنين، ما أسفر عن تدمير آليات عسكرية ومقتل عدد من عناصرها.

يأتي هذا فيما تشهد مدينة مأرب هدوءاً حذراً بعد يوم شهد إطلاق 6 صواريخ باليستية تجاه المدينة سقط إحداها في حي المطار السكني، بحسب “العربية نت”.

ونشر الجيش اليمني فيديو للمواجهات التي دارت أمس ضد الميليشيات في جبهات مأرب، وكانت الأعنف منذ بدء المواجهات خلال الأيام الماضية.

وكانت المعارك اندلعت منذ منتصف ليل السبت إلى ظهر الأحد بين الجيش اليمني، مسنوداً بطيران تحالف دعم الشرعية، وبين ميليشيات الحوثي، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية فادحة في صفوف الانقلابيين، وفق ما نقل المركز الإعلامي للجيش اليمني عن مصدر عسكري.

ومن ضمن الخسائر التي تكبدتها الميليشيات بنيران مدفعية الجيش وغارات طيران التحالف 5 عربات قتالية و11 طقماً، منها 4 أطقم على متنها عيارات و7 أطقم تحمل تعزيزات تم تدميرها جميعاً، إضافة إلى مصرع جميع من كانوا على متنها.